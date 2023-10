Chinas Ex-Ministerpräsident Li Keqiang ist tot

Peking: Der frühere chinesische Ministerpräsident Li Keqiang ist tot. Chinesischen Staatsmedien zufolge erlitt der 68-Jährige in der Nacht in Shanghai einen Herzinfarkt, alle Rettungsversuche blieben demnach erfolglos. Li war erst im März abgetreten. In seiner zehnjährigen Amtszeit hatte er weniger Gestaltungsmöglichkeiten als Ministerpräsidenten in anderen Staaten. In Chinas politischem System hat ein Ministerpräsident ohnehin nicht annähernd soviele Kompetenzen wie die Vorsitzenden von Staat und Partei. Im Fall von Li Keqiang kam hinzu, dass er nicht dem Lager von Staats- und Parteichef Xi Jinping angehörte - und von diesem Experten zufolge kaum in Entscheidungsprozesse eingebunden wurde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2023 09:15 Uhr