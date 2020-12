Chinas Behörden starten Kartell-Untersuchung von Alibaba

Steinmeier ruft Bürger zu Zuversicht auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache den Bürgern für die Entbehrungen in der Corona-Pandemie gedankt und rief zu Zuversicht für das kommende Jahr auf. Auch dieses Weihnachten sei ein Fest der Hoffnung, sagt Steinmeier in seiner Rede, die am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird. Er verwies er auf den bevorstehenden Start der Impfungen. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Aigner, rief in ihrer Weihnachtsansprache zu mehr Vertrauen in Wissenschaft und Innovation auf. Sie sei voller Hoffnung, dass man das Virus besiegen werde. Bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen werde zu viel Stimmung gemacht. Andere Meinungen seien Kernbestandteil der Demokratie. Wer aber böswillig alles in Frage stelle oder leugne, überschreitet eine Grenze, so Aigner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2020 06:00 Uhr