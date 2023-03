Chinas Außenminister wirft USA Unterdrückung vor

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi fährt Warnstreiks in Bayern hoch

München: Die Gewerkschaft Verdi hat für heute zu neuen Warnstreiks in Bayern aufgerufen. In Augsburg sollen Beschäftigte der städtischen Kitas, Bäder und Museen die Arbeit niederlegen. Auch Ämter, Bürgerbüros und die Müllabfuhr werden bestreikt. Im Allgäu findet der zentrale Warnstreik in Lindenberg im Landkreis Lindau statt. Es kann zu Einschränkungen im Winterdienst kommen. Morgen will Verdi seine Aktionen auf weitere Regionen ausweiten. Zum Weltfrauentag ruft die Gewerkschaft vor allem die meist weiblichen Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten zum Warnstreik auf. Betroffen sind in Schwaben Marktoberdorf und Augsburg, in Oberbayern Ingolstadt und München, in Oberfranken Forchheim, in Unterfranken Schweinfurt und die Region Mittelfranken.

