Chinas Außenminister äußert in Washington Hoffnung auf "stabilere Beziehungen"

Washington: Chinas Außenminister Wang Yi hat bei seinem USA-Besuch die Hoffnung auf "stabilere Beziehungen nach Monaten der Turbulenzen" geäußert. Wang sagte, man wolle die Zusammenarbeit mit den USA zum Nutzen beider Seiten ausbauen. US-Außenminister Blinken stimmte seinem Kollegen zu. Wang räumte ein, dass es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten kommen werde. China wolle dann aber "gelassen reagieren", versicherte er. Wang ist der ranghöchste chinesische Politiker in Washington seit fast fünf Jahren. Beobachter gehen davon aus, dass es auch zu einem Treffen mit Präsident Biden kommen wird. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind derzeit angespannt. Konflikte gibt es etwa in Handelsfragen, aber auch in Bezug auf Taiwan, das China für sich beansprucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 09:00 Uhr