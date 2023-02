China will zur Lösung des Ukraine-Konflikts beitragen

Kurzmeldung ein/ausklappen Söder kritisiert Flüchtlingspolitik der Bundesregierung

Passau: CSU-Chef Söder hat den politischen Aschermittwoch zu einem Rundumschlag gegen die Bundesregierung genutzt. Die Ampel treffe Entscheidungen spät, mache dabei handwerkliche Fehler und zerstreite sich, sagte der Ministerpräsident in seiner Rede vor rund 4.000 CSU-Anhängern. Vor allem an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung übte Söder Kritik. Deutschland stoße bei der Aufnahme von Geflüchteten an die Grenzen der Machbarkeit, die Bundesregierung organisiere das Ganze katastrophal. Bei der Veranstaltung der Grünen in Landshut sagte Fraktionschefin Schulze, Söder solle seine Arbeit in Bayern machen, anstatt immer nach Berlin zu meckern. SPD-Chef von Brunn erklärte in Vilshofen, Söder sei mehr in den sozialen Medien präsent als im Landtag. FDP-Fraktionschef Hagen nannte Söder einen Verwandlungskünstler, der ständig seine Positionen ändere.

