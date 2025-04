China will US-Zölle nicht hinnehmen

Peking: China will die US-Zölle nach eigenen Angaben nicht hinnehmen. Peking erklärte in einem Weißbuch zu den neuen US-Zöllen, man werde die Rechte der Volksrepublik entschlossen verteidigen. Das Land wolle keinen Handelskrieg, heißt es, man werde aber niemals tatenlos zusehen, wie die Rechte des chinesischen Volkes verletzt würden. Heute Früh waren die US-Sonderzölle von mehr als 100 Prozent für chinesische Produkte in Kraft getreten. Für Waren aus der EU gelten Abgaben von 20 Prozent. Mit den Zollstreit beschäftigen sich am Nachmittag auch Vertreter der EU. Sie wollen über mögliche Gegenmaßnahmen beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 10:00 Uhr