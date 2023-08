China will sich gegen US-Investitionsbeschränkungen wehren

Peking: China will sich gegen die angekündigten Beschränkungen von US-Investitionen zur Wehr setzen. Man werde die eigenen Rechte und Interessen entschlossen verteidigen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Das eigentliche Ziel der Amerikaner sei es, die chinesische Entwicklung einzuschränken und die globale Führungsrolle der USA zu erhalten, so der Sprecher weiter. US-Präsident Biden hatte angekündigt, bestimmte High-Tech-Investitionen in China einzuschränken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 15:00 Uhr