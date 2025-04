China weitet Militärmanöver vor Taiwan aus

Peking: China hat sein Militärmanöver vor Taiwan ausgeweitet. Wie das Militär am Morgen mitteilte, sind am zweiten Tag im ostchinesischen Meer unter anderem Präzisionsschläge auf Hafen- und Energieanlagen geübt worden. Veröffentlicht wurde auch ein Video, das die Schießübungen zeigen soll. Nach taiwanesischen Angaben befanden sich mehr als zehn chinesische Kriegsschiffe im Einsatz. Bereits gestern hatte die Regierung in Peking Soldaten der Luftwaffe, der Marine und der Raketen-Abteilung in der Region trainieren lassen. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an und dringt auf eine Vereinigung.

