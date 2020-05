China warnt USA vor neuem Kalten Krieg

Stromtrassengegner demonstrieren in Bayern

Altenthann: An mehreren Orten in Bayern haben Menschen am Nachmittag gegen neue Höchstleistungsstromleitungen demonstriert. In Altenthann im Landkreis Regensburg folgten etwa 50 Personen dem Aufruf der örtlichen Bürgerinitiative. Sie befürchten, dass die geplante Trasse SüdOstLink die Natur stark beeinträchtigt. Bei Altdorf im Nürnberger Land protestierten 40 Menschen gegen den Bau eines großen Umspannwerks. In Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt wandten sich etwa 50 Personen gegen die Stromtrasse Südlink. Die Demonstranten beteiligten sich an einem bundesweiten Protesttag gegen das Planungssicherstellungsgesetz. Dieses soll Planungsprozesse erleichtern und so verhindern, dass große Bauprojekte wegen der Corona-Pandemie ins Stocken geraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 20:00 Uhr