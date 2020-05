China warnt USA vor neuem Kalten Krieg

Fleischkonsum geht laut Umfrage weiter zurück

Berlin: Der Fleischkonsum in Deutschland geht weiter zurück. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft isst nur noch jeder Vierte täglich Fleisch oder Wurst. Vor fünf Jahren war es noch jeder Dritte. Offenbar werden vegetarische oder vegane Produkte immer beliebter. Vor allem die Jüngeren greifen zu pflanzlichen Alternativen, teils aus Neugier, teils ausTierschutzgründen. Bundesministerin Klöckner erklärte, zu einer ausgewogenen Ernährung gehöre nicht jeden Tag Fleisch und Wurst. Staatliche Vorschriften für den privaten Einkaufszettel brauche es jedoch nicht, so Klöckner weiter. Erst in dieser Woche hat die Politik über zu billiges Fleisch diskutiert. Nach zahlreichen Corona-Infektionen in Schlachthöfen gerieten die dortigen Arbeitsbedingungen in die Kritik, für die offenbar auch der Preiskampf in der Branche verantwortlich ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 15:00 Uhr