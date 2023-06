China warnt USA erneut vor Engagement in Taiwan

Meldungsarchiv - 04.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Singapur: Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu hat die USA davor gewarnt, sich in den Streit um Taiwan einzumischen. In einer Rede auf der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog in Singapur sagte der General, wenn es jemand wagen sollte, Taiwan von China abzuspalten, werde das chinesische Militär nicht eine Sekunde zögern. Er kritisierte, dass die USA Taiwan Waffen liefern und seine Armee trainieren. Ein Treffen mit US-Verteidigungsminister Austin hatte Li zuvor abgelehnt.

