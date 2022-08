China verhängt Sanktionen gegen US-Spitzenpolitikerin Pelosi

Nachrichtenarchiv - 05.08.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: China hat Sanktionen gegen die US-Spitzenpolitikerin Pelosi wegen deren Taiwan-Reise beschlossen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sagte zur Begründung, Pelosi habe darauf bestanden, Taiwan zu besuchen und sich damit ernsthaft in Chinas innere Angelegenheiten eingemischt sowie die territoriale Integrität des Landes untergraben. Das Ministerium warf der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses vor, "boshaft" und "provokativ" gehandelt zu haben. Die Sanktionen wurden nicht näher benannt, gelten aber auch für ihre unmittelbaren Angehörigen. Pelosi hatte in dieser Woche trotz massiver Drohungen aus China Taiwan besucht. Sie wertete ihren Besuch als Zeichen der Solidarität mit der Insel, die auf ihrer Unabhängigkeit beharrt, aber von China als eigenes Staatsgebiet beansprucht wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2022 12:00 Uhr