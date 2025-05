China und USA starten Gespräche über Zollstreit

Genf: In der Schweiz haben Vertreter Chinas und der USA ihre Verhandlungen über den Zollstreit aufgenommen. Für Peking ist Vize-Ministerpräsident He Lifeng angereist. Aus Washington kam US-Finanzminister Scott Bessent in die Schweiz. Damit treffen sich erstmals seit der Eskalation des Handelskonflikts im April hochrangige Vertreter beider Seiten, um über die Zölle zu sprechen. US-Präsident Trump hatte 145 Prozent zusätzliche Aufschläge auf Warenimporte aus China verhängt. Peking konterte mit 125 Prozent Zusatzzöllen auf Einfuhren aus den USA und beschloss Exportkontrollen für wichtige Rohstoffe. Die Gespräche in der Schweiz gelten als erster wichtiger Schritt. Ein Abkommen wird bei diesem Treffen aber nicht erwartet.

