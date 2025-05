China und USA senken Zölle wieder deutlich

Einigung in Sachen Handelszölle: Die USA und China haben sich auf eine 90-tägige Pause in dem Streit sowie deutlich niedrigere Zollsätze verständigt. US-Finanzminister Bessent sagte heute in Genf, wo verhandelt worden war, die gegenseitigen Zölle würden jeweils um mehr als 100 Prozentpunkte gesenkt. Die Zölle für die meisten chinesischen Ausfuhren in die USA dürften dann auf 30 Prozent zurückgehen, die Aufschläge auf US-Exporte nach China auf zehn Prozent.

