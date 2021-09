China und USA bekennen sich zu internationaler Kooperation

Nachrichtenarchiv - 22.09.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Chinas Staatschef Xi hat die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit unterstrichen. Dispute unter Ländern müssten durch Dialog und Kooperation bewältigt werden, betonte Xi in einer Videobotschaft, die für die Generaldebatte der UN-Vollversammlung aufgezeichnet worden war. Zuvor hatte US-Präsident Biden in New York betont, die USA hätten nicht die Absicht, einen neuen Kalten Krieg zu beginnen. Die Spannungen zwischen beiden Ländern hatten in letzter Zeit deutlich zugenommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.09.2021 03:00 Uhr