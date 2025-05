China und die USA zeigen sich im Zollstreit optimistisch

Genf: Im Zollstreit zwischen den USA und China zeichnet sich offenbar eine Einigung ab. Der chinesische Vize-Regierungschef He hat erklärt, die Unterhändler hätten sich, auf einen "Beratungsmechanismus" verständigt. US-Finanzminister Bessent sprach von substantiellen Fortschritten. Beide Länder wollen dazu im Laufe des Tages eine Erklärung abgeben. Delegationen aus China und den USA hatten in Genf zwei Tage lang verhandelt. Der Handelskonflikt zwischen beiden hatte die Börsen weltweit belastet. Im April war ein weiterer Tiefpunkt erreicht: US-Präsident Trump verhängte 145 Prozent Zölle auf Waren aus China. Peking beschloss Gegenzölle in Höhe von 125 Prozent auf US-Waren.

