China übt mit Großmanöver eine Blockade Taiwans

Peking: China hat am Morgen rund um den Inselstaat Taiwan mit einem großen Manöver begonnen. Die Militärübung soll zwei Tage dauern, und ist nach Angaben eines Sprechers eine Strafe für Unabhängigkeitsbestrebungen. Außerdem sollen andere Länder davor gewarnt werden, sich einzumischen. Taiwan hat seit Anfang der Woche einen neuen Präsidenten, Lai. Er hatte in seiner Antrittsrede gefordert, dass China Taiwans Existenz akzeptieren müsse. Peking betrachtet den Inselstaat als Teil seines Territoriums, obwohl dort schon seit Jahrzehnten unabhängige und demokratisch gewählte Regierungen an der Macht sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 16:00 Uhr