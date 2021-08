China überspringt Marke von einer Milliarde Internetnutzer

Arabische Staaten verurteilen Anschlag in Kabul

Riad: Die Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Anschläge am Flughafen in Kabul scharf verurteilt. Das saudische Außenministerium erklärte, die Taten seien nicht mit religiösen Prinzipien und moralischen Werten vereinbar. Von Seiten der Vereinigten Arabischen Emirate und Katars hieß es, man lehne alle Formen von Gewalt und Terrorismus ab, die gegen religiöse und menschliche Werte verstießen. Katar hatte in der vergangenen Woche Zehntausende Schutzbedürftige aus Afghanistan evakuiert und zwischen den USA und den Taliban vermittelt. Bei den Sprengstoffanschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul waren nach jüngsten, unbestätigten Angaben 95 Afghanen getötet worden. Auch 13 US-Soldaten kamen ums Leben. Der in Afghanistan aktive Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 14:00 Uhr