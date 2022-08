China startet Manöver nahe Taiwan

Das Wetter: Viel Sonnenschein bei 31 bis 38 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viel Sonne, am Nachmittag einige wenige Wolken und später in den Alpen leichte Gewitterneigung. Höchstwerte 31 bis 38 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt; vor allem im Bergland Gewitter. Tiefstwerte um 18 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken, örtlich kräftige Gewitter. Am Samstag im Süden Schauer und Gewitter, im Norden freundlich. Sonntag verbreitet sonnig, an den Alpen ganz vereinzelt Schauer. Höchstens 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2022 07:00 Uhr