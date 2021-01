China startet Emissionshandel

Rock'n-Roll-Gitarrist Hilton Valentine ist tot

London: Der Musiker und Gitarren-Pionier Hilton Valentine ist tot. Wie sein Plattenlabel mitgeteilt hat, starb Valentine am Freitag im Alter von 77 Jahren. Valentine war Gründungsmitglied der Band "The Animals", die in den 60er Jahren Erfolge feierte - unter anderem mit dem Song "Don't let me be Misunderstood". Ihre Version des Songs "The House of the Rising Sun" wurde ebenfalls ein Welthit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 20:00 Uhr