China sieht Fortschritte in Beziehungen zu den USA

Meldungsarchiv - 19.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Peking: Die USA und China sprechen zum ersten Mal seit langem wieder auf höchster Ebene direkt miteinander. US-Außenminister Blinken wurde auf seiner China-Reise überraschend von Staats- und Parteichef Xi empfangen. Im Anschluss erklärte dieser, beide Seiten hätten Übereinstimmung in bestimmten Fragen erzielt, das sei sehr gut. Details nannte er nicht. Außerdem sprach er von Fortschritten in den Beziehungen zu den USA. Zuvor hatte Blinken Chinas obersten Außenpolitiker Yi getroffen. Dieser erklärte danach, die USA würden sein Land falsch wahrnehmen, was wiederum zu einer falschen Politik gegenüber der Volksrepublik führe. Doch die Abwärtsspirale in den Beziehungen müsse umgekehrt und auf einen stabilen Weg zurückgebracht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2023 12:00 Uhr