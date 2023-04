China setzt Militärmanöver vor Taiwan fort

Meldungsarchiv - 10.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Peking: Die chinesische Armee hat am dritten Tag in Folge Militärmanöver vor Taiwan durchgeführt. Dabei seien mehrere dutzend Militärflugzeuge im Einsatz, um eine "Luftblockade" der Insel durchzusetzen, hieß es in staatlichen Medien. Mit den Manövern will China nach Regierungsangaben gegen Unabhängigkeitsbestrebungen auf der Insel vorgehen. Außenamtssprecher Wang sprach von einem notwendigen Schritt, um die territoriale Integrität zu schützen. Er bekräftigte, dass Taiwan eine rein innere Angelegenheit Chinas sei. Beobachter werten dies als Reaktion auf den Besuch der taiwanesischen Präsidentin Tsai in den USA. Die USA ihrerseits ließen einen Zerstörer der US-Marine durch Gewässer im südchinesischen Meer fahren. Japan mobilisierte Kampfjets. Die chinesische Führung betrachtet die demokratische Inselrepublik Taiwan als Teil der Volksrepublik, obwohl die Insel seit mehr als 70 Jahren eine unabhängige Regierung hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2023 12:00 Uhr