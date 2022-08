China setzt Militärmanöver vor Taiwan fort

Nachrichtenarchiv - 08.08.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teipeh: Die Lage in der Taiwanstraße bleibt weiter angespannt. Wie das chinesische Militär mitteilte, werde man die Manöver rund um Taiwan anders als angekündigt auch heute weiter fortsetzen. Für heute seien Schießübungen im Südchinesischen Meer und im Gelben Meer geplant. Die Manöver haben bereits massive Auswirkungen auf den Schiffs- und Flugverkehr in der Region. Auslöser der militärischen Drohgebärden war der Besuch der Vorsitzenden des amerikanischen Repräsentantenhauses, Pelosi, in Taiwan. Peking lehnt derartige Treffen mit hochrangigen Politikern aus dem Ausland ab. Die Kommunistische Partei betrachtet Taiwan als Teil des eigenen Hoheitsgebietes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2022 16:00 Uhr