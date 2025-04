China setzt Manöver vor Taiwan fort

Peking: Chinas Militär hat in der Nacht das großangelegte Manöver rund um die Inselrepublik Taiwan fortgesetzt. Wie die chinesische Armee bestätigte, übten die Einheiten im zentralen und südlichen Teil der Meerenge von Taiwan die Identifizierung und Überprüfung sowie das Vertreiben und Abfangen von feindlichen Objekten. Ziel sei es, die Fähigkeiten der Truppen zu Gebietsregulierungen und Präzisionsschlägen zu testen. Laut taiwanesischen Angaben befanden sich mehr als zehn chinesische Kriegsschiffe im Einsatz. Bereits gestern hatte die Regierung in Peking Soldaten der Luftwaffe, der Marine und der Raketen-Abteilung in der Region trainieren lassen. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an und dringt auf eine Vereinigung. Die Volksrepublik hat in den vergangenen Jahren ihren militärischen Druck auf das demokratische regierte und industriell weit entwickelte Land verstärkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2025 05:00 Uhr