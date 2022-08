China setzt Manöver um Taiwan fort

Union und Linke fordern von Scholz Aufklärung über neue Ungereimtheiten in Cum-Ex-Skandal

Berlin: Nach dem Medienbericht über einen großen Bargeldfund beim Ex-SPD-Abgeordneten Kahrs fordern Union und Linke Aufklärung von Kanzler Scholz. Hamburgs CDU-Chef Ploß hat dem Spiegel gesagt, hier sei auch die SPD auf Bundesbene in der Pflicht. Vize-Linken-Parteichef Beutin forderte von Kahrs, die Herkunft des Geldes offenzulegen. So ließen sich möglicherweise auch Erinnerungslücken bei Scholz schließen. Die "Bild" hatte berichtet, dass in einem Schließfach von Kahrs rund 200.000 Euro gefunden worden seien. Dies werte die Staatsanwaltschaft offenbar als Indiz dafür, dass Kahrs sich möglicherweise für die Hamburger Warburg-Bank eingesetzt habe, um diese vor hohen Steuerrückzahlungen zu bewahren. Ein Untersuchungsausschuss versucht derzeit in Hamburg zu klären, ob es in der Zeit von Scholz als Erster Bürgermeister eine Einflussnahme führender SPD-Politiker auf Steuerentscheidungen bei der in den Cum-Ex-Skandal verstrickten Warburg Bank gegeben hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2022 13:00 Uhr