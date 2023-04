China setzt Manöver nahe Taiwan fort

Kurzmeldung ein/ausklappen Lehrerverband fordert mehr Integrationshilfe für ukrainische Schüler

Berlin: Der Deutsche Lehrerverband fordert die Bundesländer auf, mehr Geld in die Eingliederung ukrainischer Kinder und Jugendlicher zu investieren. Verbandschef Meidinger sagte in einem Zeitungsinterview, durch jeden zusätzlichen Schüler seien etwa 7.000 bis 10.000 Euro an zusätzlichem Aufwand in Personal- und Sachkosten fällig. Das bedeute, dass bei aktuell etwa 205.000 geflüchteten Schülern aus der Ukraine bis zu zwei Milliarden Euro nötig seien. Bisher, so Meidinger, sei die finanzielle Unterstützung aber nur sehr überschaubar gewesen. Er forderte zudem langfristige Beschäftigungsangebote für ukrainische Lehrer sowie Fortbildungsangebote für deutsche Lehrer, die an Schulen mit vielen geflüchteten Kindern arbeiten.

