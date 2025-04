China setzt höhere Zölle für US-Importe in Kraft

Peking: China will heute höhere Zölle für Importe aus den USA in Kraft setzen. Sie sollen 125 Prozent betragen. Die chinesische Regierung revanchiert sich damit für die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Trump. Dieser hatte am Mittwoch Zusatz-Abgaben in Höhe von 145 Prozent für Waren aus China angekündigt. Seine Sprecherin erklärte, Trump sei dennoch optimistisch, dass der Handelskrieg mit China beigelegt werden kann. Auch mit anderen Ländern seien Einigungen möglich. Kanada und die USA wollen etwa im Mai über ein neues Handelsabkommen sprechen, wie der kanadische Premierminister Carney mitteilte. Die USA haben Zölle auf kanadischen Stahl, Aluminium und Autos angehoben. Die Regierung in Ottawa reagierte mit Zuschlägen auf amerikanische Produkte.

