China schickt erste Besatzung zu seiner Raumstation

Jiuquan: An Chinas Weltraumbahnhof in der Wüste Gobi ist eine Rakete gestartet, die der neuen Raumstation des Landes ihre erste Besatzung bringen soll. Das Raumschiff der drei Männer soll noch heute an der Station andocken. Die Astronauten, die China mit einem eigenen Begriff "Taikonauten" nennt, sollen dann bis September dort bleiben und den Ausbau der Raumstation vorantreiben. China ist nach der Sowjetunion und den USA erst das dritte Land, das Menschen mit eigenen Raketen ins All befördert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.06.2021 10:45 Uhr