China rückt noch weiter von Null-Covid-Strategie ab

07.12.2022 09:45 Uhr

Peking: China hat erneut seine Coronamaßnahmen gelockert. Wie die Nationale Gesundheitskommission mitteilte, müssen positiv Getestete nicht mehr in staatliche Isolierzentren gebracht werden. Wer keine oder nur geringe Symptome hat, kann sich auch zu Hause in Quarantäne begeben. Wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert, können die Betroffenen selbständig eine Klinik aufsuchen. Bisher wurden Infizierte in staatliche Isolierzentren gebracht. Dass auch infizierte Kinder und sogar Säuglinge von ihren Eltern getrennt in solche Zentren gebracht wurden, hatte wiederholt für Unmut in sozialen Netzwerken gesorgt. Außerdem hat die Regierung angekündigt, dass es verpflichtende PCR-Tests nur noch in Hochrisikogebieten und in Schulen geben soll. Wer innerhalb Chinas unterwegs ist, muss keinen Test mehr vorweisen. Ende November waren in mehreren Städten Tausende Menschen gegen die Null-Covid-Politik auf die Straße gegangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.12.2022 09:45 Uhr