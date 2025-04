China reagiert im Zollstreit mit den USA - Börsen brechen ein

Nach angekündigten neuen US-Zöllen verhängt China ebenfalls weitere Aufschläge: Das Finanzministerium in Peking gab bekannt, dass auf Waren aus den Vereinigten Staaten ab kommendem Donnerstag ebenfalls 34 Prozent fällig werden. Das Handelsministerium fügte hinzu, dass von sofort an der Export sogenannter Seltener Erden streng kontrolliert wird. Dabei geht es auch um ein Mineral, das in vielen Elektrogeräten verwendet wird. Der Zollstreit lässt auch die Börsen weltweit einbrechen: Der Deutsche Aktienindex sank zwischenzeitlich um knapp sechs Prozent. Zuvor waren schon die Finanzmärkte in den USA und Asien erheblich ins Minus gerutscht. Anleger treibt die Angst vor einem Handelskrieg und einer weltweiten Rezession um.

