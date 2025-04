China reagiert auf Trumps Zollankündigung mit Gegenzöllen

China kündigt Gegenzölle auf US-Waren an: Dem Finanzministerium in Peking zufolge soll der Aufschlag von kommendem Donnerstag an ebenfalls 34 Prozent betragen. US-Präsident Trump hatte Staaten rund um den Globus mit Zöllen belegt, wobei es China überdurchschnittlich hart trifft. Hier wurden vorher schon 20 Prozent fällig. Die Volksrepublik ist mit Waren im Wert von 400 Milliarden Dollar jährlich der größte Importeur in den USA. - Die angekündigten Zölle von US-Präsident Trump sorgen an den Börsen international für Kursverluste: Der Dow Jones an der Wallstreet gab um vier Prozent nach, der Technologieindex Nasdaq noch mehr. Auch in Asien verzeichneten die Finanzmärkte Verluste. Und der Deutsche Aktienindex DAX ist den dritten Tag in Folge im Minus.

