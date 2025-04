China reagiert auf Trumps jüngste Zollandrohungen

Peking verbittet sich die neusten Drohungen aus den USA: Man werde in dem Zoll-Konflikt "bis zum Ende kämpfen", teilte Peking mit. Damit drohen in den nächsten Tagen weitere Zollaufschläge zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Trump lehnte auch den Vorschlag der EU-Kommission ab, über den Wegfall aller Zölle auf Industriegüter zu verhandeln. EU-Kommissionpräsidentin von der Leyen warnte China vor einer weiteren Eskalation. Der Konflikt bestimmt auch die Koalitionsverhandlungen in Berlin. Angesichts der US-Zollpolitik und der heftigen Kursverluste an der Börse, drücken Union und SPD aufs Tempo. Es sollte schnell gehen, sagte Unionsfraktions-Vize Spahn vor der nächsten Verhandlungsrunde. Der Parlamentarische Geschäftsführer Frei zeigte sich zuversichtlich, dass ein gutes Ergebnis zügig möglich ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2025 12:15 Uhr