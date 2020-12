China meldet Landung von Sonde auf dem Mond

CDU-Politiker wollen einheitliches Rentenalter abschaffen

Berlin: In der CDU haben Rentenpolitiker weitreichende Reformvorschläge für den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr erarbeitet. Demnach soll das einheitliche Renteneintrittsalter abgeschafft werden. Der zuständige Bundesfachausschuss der Partei verabschiedete nach längeren Debatten einen entsprechenden Beschluss. Das Ziel sei eine Regelung für einen individuellen Übergang in die Rente. Erreicht werden solle das in einem Stufenmodell mit Anreizen für längeres Arbeiten. Angesichts der steigenden Lebenserwartung müsse gewonnene Lebenszeit zum Teil in Erwerbstätigkeit verbracht werden, heißt es in dem Papier. Die gesetzliche Rentenversicherung soll zudem langfristig in ein Mischsystem aus Umlage und Kapitalanlage umgebaut werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2020 20:00 Uhr