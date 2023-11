China meldet keinen neuen Erreger für Atemwegs-Erkrankungen

Peking: Angesichts einer Häufung von Atemwegsinfektionen bei Kindern im Norden Chinas hat die Regierung in Peking der Weltgesundheitsorganisation WHO keine neuen oder ungewöhnlichen Krankheitserreger gemeldet. Laut WHO hat China die entsprechenden Informationen innerhalb von 24 Stunden bereitgestellt. Daraus gehe hervor, dass der Anstieg an Infektionen im Zusammenhang stehe mit der Aufhebung der Covid-Beschränkungen und dem Auftreten bekannter Erreger, wie Influenza-Viren und Bakterien, die besonders bei Kindern Lungenentzündungen auslösen können. China tritt in die erste Wintersaison seit der Pandemie ein. Der Epidemiologe Ben Cowling von der Universität Hongkong, sprach von einem relativ großen saisonalen Anstieg, der vielleicht zum Teil auf Zufall zurückzuführen sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 11:15 Uhr