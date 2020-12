China macht beim UN-Gipfel weitere Klimaschutz-Zusagen

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Chinas Präsident Xi hat beim digitalen UN-Klimagipfel weitere Anstrengungen seines Landes beim Klimaschutz angekündigt. Bis 2030 wolle die Volksrepublik den CO2-Ausstoß gemessen an der Wirtschaftskraft um 65 Prozent im Vergleich zu 2005 senken, sagte Xi. China ist derzeit das Land mit dem weltweit größten Treibhausgas-Ausstoß. Auch die Europäer wollen den Klimaschutz vorantreiben. Mit Blick auf die jüngsten EU-Beschlüsse erklärte Kommissionspräsidentin von der Leyen, dies sei der Startschuss dafür, Klimaschutz in Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Guterres die weltweite Ausrufung des Klima-Notstands gefordert. Dieser solle so lange gelten, bis CO2-Neutralität erreicht sei, also unterm Strich keine zusätzlichen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2020 19:00 Uhr