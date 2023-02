China legt Friedensplan für Ukraine-Krieg vor

Nachrichtenarchiv - 24.02.2023 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Am ersten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine hat China seinen mit Spannung erwarteten Friedensplan vorgelegt. In dem 12-Punkte-Papier, das vom Außenministerium in Peking veröffentlicht wurde, wird zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Außerdem appelliert China an Russland und die Ukraine, miteinander zu verhandeln, um den Krieg zu beenden. Gefordert werden unter anderem auch ein Ende der westlichen Sanktionen gegen Russland, Maßnahmen um Atomkraftwerke zu sichern sowie die Einrichtung von Korridoren, um Zivilisten zu evakuieren. Angekündigt worden war die Friedensinitiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz, allerdings mit Skepsis betrachtet worden, weil China den russischen Angriffskrieg bis heute nicht verurteilt hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2023 04:00 Uhr