China legt 12-Punkte-Plan für Frieden in der Ukraine vor

Nachrichtenarchiv - 24.02.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Russland erneut aufgefordert, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Für eine entsprechende Resolution stimmten am späten Abend 141 von 193 Staaten. China enthielt sich und legte statt dessen einen 12-Punkte-Plan vor. Darin werden ein Waffenstillstand und Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gefordert. Die Reaktionen fallen allerdings sekptisch aus. Der Vorsitzende des Europaauschusses im Bundestag, Hofreiter, sagte dem BR, das sei ein Ablenkungsmanöver. China wisse, dass es keine Verhandlungen geben könne, solange der Agressor - also Russland - die Waffen nicht niederlegt. Ähnlich hatte sich zuvor Bundeskanzler Scholz geäußert. In einem ZDF-Interview warnte er außerdem China vor der Lieferung von Waffen an Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2023 08:00 Uhr