China kritisiert USA für Zahlungstopp an WHO

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: China hat sich besorgt über die Einstellung der US-Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO gezeigt. Die Welt befinde sich an einem entscheidenden Punkt und die Lage in der Corona-Krise sei düster, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Die Entscheidung der US-Regierung untergrabe die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen die Pandemie. Zuvor hatten Bundesaußenminister Maas und UN-Generalsekretär Guterres das Verhalten der USA kritisiert und stattdessen weltweit zu mehr Kooperation aufgerufen. US-Präsident Trump hatte gestern angekündigt, kein Geld mehr an die WHO zu zahlen. Die Behörde habe die tatsächliche Lage in China als Ursprungsort des Virus nicht richtig eingeschätzt. Trump selbst hatte jedoch zuvor mehrere Male Chinas Kampf gegen das Virus gelobt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 14:00 Uhr