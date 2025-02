China, Kanada und Mexiko kontern US-Strafzölle

Peking: Das chinesische Handelsministerium hat mit scharfer Kritik auf die neuen US-Zölle reagiert. Die einseitigen Einfuhrgebühren verstießen gegen die Regeln des internationalen Handels. China werde deshalb Klage bei der Welthandelsorganisation einreichen, hieß es. Die Regierung in Peking kündigte zudem entsprechende Gegenmaßnahmen an. US-Präsident Trump hatte zuvor eine Anordnung unterzeichnet, wonach neue Zölle auf alle chinesische Waren in Höhe von zehn Prozent verhängt wurden. Neben China wurden auch Kanada und Mexiko mit Strafzöllen belegt. Für Importe aus diesen beiden Ländern werden sogar Sonderabgaben in Höhe von bis zu 25 Prozent fällig. Die Zölle sollen am kommenden Dienstag in Kraft treten. Kanadas Premier Trudeau teilte mit, seinerseits Einfuhrgebühren auf US-Waren in gleicher Höhe verlangen zu wollen. Mexiko plant laut offiziellen Angaben ähnliche Maßnahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 10:00 Uhr