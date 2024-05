China hat Mission zur Erkundung der Mondrückseite begonnen

Wenchang: China hat eine weitere Mission gestartet, um die Rückseite des Mondes zu erkunden. Eine Trägerrakete mit einer Sonde hob vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Die Sonde soll erstmals Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes einsammeln und zur Erde bringen. Es handelt sich um eine technisch komplexe Mission. Insgesamt soll der Einsatz 53 Tage dauern. Die Mondrückseite ist von der Erde aus nie zu sehen. Daher kann keine direkte Funkverbindung aufgebaut werden. China will in der Raumfahrt eine Großmacht werden und investiert Milliarden in sein Raumfahrtprogramm. - Bis 2030 plant Peking auch eine bemannte Mondmission.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2024 13:45 Uhr