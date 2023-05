China hält an Wirtschaftsbeziehungen zu Russland fest

Kurzmeldung ein/ausklappen Putin rechtfertigt bei Militärparade Kämpfe gegen Ukraine

Moskau: Anlässlich der traditionellen Feierlichkeiten zum Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland hat Russlands Präsident Putin dem Westen vorgeworfen, sein Land zerstören zu wollen. In seiner Rede bei der traditionellen Militärparade auf dem Roten Platz sagte er, gegen das russische Vaterland werde ein echter Krieg geführt. Die westliche Elite säe Hass und Russlandfeindlichkeit. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine beschwor er die Einigkeit der Bevölkerung. - Bundeskanzler Scholz warf Putin in einer Rede vor dem EU-Parlament militärisches Machtgehabe vor. Mit Blick auf den Aufmarsch Tausender Soldaten in Moskau rief Scholz die Europäer auf, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Niemand wolle zurück in die Zeit, als in Europa das Recht des Stärkeren galt, so der Kanzler.

