China geht mit weitreichenden Maßnahmen gegen Delta-Variante vor

Nachrichtenarchiv - 02.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mit weitreichenden Maßnahmen haben die Behörden in China auf die Ausbreitung der Delta-Variante reagiert. Besonders betroffen ist die Stadt Nanjing mit rund 260 positiven Fällen, dort wurden alle 9,2 Millionen Einwohner drei Mal getestet. In der Touristenstadt Zhangjiajie gilt eine Ausgangssperre für 1,5 Millionen Einwohner. Die Regierung stellte alle Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in die betroffenen Gebiete ein. Landesweit meldeten die Behörden gestern 75 neue Fälle.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.08.2021 04:00 Uhr