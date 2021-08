China geht mit drastischen Maßnahmen gegen Delta-Variante vor

Nachrichtenarchiv - 01.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Mit drastischen Maßnahmen haben die Behörden in China auf einzelne Fälle der Delta-Variante reagiert. Besonders betroffen ist die Stadt Nanjing mit etwa 200 positiven Fällen, dort wurden alle 9,2 Millionen Einwohner drei Mal getestet. Die Behörden prüfen außerdem, wer von dort aus in andere Landesteile gereist ist. Die Testung aller Einwohner wurde heute auch in der Metropole Zhengzhou angeordnet. In der Stadt wurden zuletzt 30 Neuansteckungen registriert. In der bei Touristen beliebten Stadt Zhangjiajie gilt seit Freitag eine Ausgangssperre für alle 1,5 Millionen Einwohner. Sämtliche Sehenswürdigkeiten wurden geschlossen. Peking hat alle Bahn-, Bus- und Flugverbindungen mit den betroffenen Gebieten eingestellt. Auch Touristen dürfen nicht mehr in die chinesische Hauptstadt einreisen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.08.2021 22:00 Uhr