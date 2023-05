China feiert Jungfernflug des ersten selbst gebauten Passagier-Flugzeugs

Kurzmeldung ein/ausklappen 2. Bundesliga: Heidenheim steigt auf - Nürnberg sichert Klassenerhalt

Paderborn: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Nürnberg durch einen 1:0-Sieg in Paderborn den Klassenerhalt geschafft. An der Spitze der Tabelle gelang Heidenheim zum ersten Mal der Sprung in die erste Bundesliga. Der HSV muss dagegen erneut in die Relegation.

