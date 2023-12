China erlaubt Deutschen Einreise ohne Visum

Peking: China lässt Bürger aus Deutschland und anderen Staaten künftig ohne Visum ins Land. Von heute an fällt die bislang geltende Visumspflicht vorerst für ein Jahr weg. Bundesbürger müssen für eine bis zu 15-tägige Reise nach China in der Regel nur noch einen Reisepass dabei haben, der noch mindestens sechs Monate Gültigkeit hat. Dieselbe Regelung gilt auch für Bürger Frankreichs, Spaniens, Italiens und der Niederlande. Es wird vermutet, dass die chinesische Regierung mit der Maßnahme den Tourismus aus dem Ausland wieder ankurbeln will. Nach der Lockerung der strikten Corona-Regelungen sind wieder mehr Urlauber nach China gekommen. Allerdings noch nicht so viele wie vor der Pandemie.

