China erhöht Zölle für US-Importe auf 125 Prozent

China zieht im Zollstreit nach: Die Regierung in Peking hat bekannt gegeben, ab morgen Gegenzölle in Höhe von 125 Prozent auf alle US-Importe zu erheben. Gleichzeitig rief der chinesische Präsident Xi die EU zur Zusammenarbeit auf. Gemeinsam müsse man sich gegen - so wörtlich - "einseitige und schikanöse Praktiken" wehren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2025 11:15 Uhr