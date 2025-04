China erhöht Gegenzölle auf US-Produkte auf 84 Prozent

China erhöht Gegenzölle auf US-Produkte: Die neuen Abgaben sollen auf 84 Prozent steigen und ab morgen gelten, wie das Finanzministerium in Peking mitteilte. Zuvor waren weitere US-Sonderzölle gegen Waren aus China in Höhe von 104 Prozent in Kraft getreten; das bedeutet mehr als eine Verdoppelung.

