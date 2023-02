China empört über Abschuss des mutmaßlichen Spionageballons

Kurzmeldung ein/ausklappen Preisdeckel für Diesel aus Russland tritt in Kraft

Brüssel: Von heute an gilt der Preisdeckel auf russische Ölprodukte, den die Europäische Union, die G7-Staaten und Australien beschlossen haben. Der soll Russland dazu zwingen, etwa Diesel oder Heizöl künftig unter Marktpreis an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Ziel ist laut EU-Kommission, die Einnahmen Russlands und damit die Möglichkeiten, den Krieg in der Ukraine zu finanzieren, weiter einzuschränken. Zudem dürfen Ölprodukte aus Russland von heute an nicht mehr in die Europäische Union eingeführt werden. Diese Sanktion trat bereits vergangenen Sommer in Kraft, sah aber für das Ölprodukte-Embargo eine lange Übergangsfrist vor. Der Import von russischem Rohöl in die EU ist bereits seit vergangenen Dezember weitgehend verboten.

