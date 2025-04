China droht mit Gegenmaßnahmen nach neuen US-Zöllen

China will US-Zölle nicht hinnehmen: Das Außenministerium in Peking erklärte, man wolle keinen Handelskrieg, werde aber die Rechte der Volksrepublik entschlossen verteidigen. Heute Früh waren die US-Sonderzölle von mehr als 100 Prozent für chinesiche Produkte in Kraft getreten. Für Waren aus der EU gelten Abgaben von 20 Prozent.

