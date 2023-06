China droht mit Eroberung Taiwans

Meldungsarchiv - 02.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Peking: Chinas neuer Verteidigungsminister Li Shangfu hat mit einer militärischen Eroberung Taiwans gedroht. Vor einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, sein Land strebe eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan an, werde aber nicht zulassen, dass die dort regierende Forschrittspartei die Unabhängigkeit anstrebe. Zuvor hatte die chinesische Regierung erneut das Handelsabkommen zwischen den USA und Taiwan kritisiert. Damit werde gegen das "Ein-China-Prinzip" verstoßen, hieß es aus dem Außenministerium in Peking. Gestern hatten sich die USA und Taiwan unter anderem darauf verständigt, Zollverfahren und Handelsbeschränkungen neu zu regeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2023 13:00 Uhr